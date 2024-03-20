Молодой американский журналист за полторы минуты убедил трамписта, что Украине надо помогать: видео

Сторонник экс-президента США согласился с выводами интервьюера

Американский журналист из Чикаго (штат Иллинойс) Адам Моклер, который занимается дебатами со сторонниками экс-президента Дональда Трампа, показал видео того, как он за минуту смог переубедить одного из таковых в вопросе необходимости оказания помощи Украине.

Соответствующим видео он поделился в своем профиле в соцсети X. В частности 21-летний интервьюер развеял аргументы о том, что для США это невыгодно и о том, что подобная помощь противоречит интересам страны.

Как видно на видео, сторонник Трампа сначала выразил мнение о том, что США не должны помогать Украине, так как должны думать в первую очередь о собственном благополучии. На что Моклер ответил, что США отправляют в Украину не мешки с деньгами, а свою старую военную технику, а затем создают у себя новые рабочие места, чтобы обновить и восполнить свои запасы.

Отвечая на вопрос о том, является ли российский диктатор Владимир Путин угрозой для США, сторонник экс-президента ответил, что так не думает, поскольку тот "всего лишь пытается управлять своей страной". В ответ на это журналист отметил, что проблема не в том, что Путин управляет своей страной, но в том, что он вторгается в соседние страны и угрожает американским союзникам.

"Мы создаем новые рабочие места, а в процессе этого защищаем союзника, суверенную страну Украину, от Путина", — сказал журналист и отметил, что таким образом США защищают свои интересы.

При этом Моклер также добавил, что аргументы некоторых трампистов его пугают, особенно если они звучат как: "мы ставим Америку на первое место, когда позволяем Путину делать все, что он хочет". Мужчина согласился с его выводом и отметил, что тот очень мудр как для своего возраста.

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который блокирует рассмотрение вопроса выделения пакета помощи Украине, заявил, что намерен сначала пустить на рассмотрение оборонный бюджет страны. Тем самым судьба пакета помощи останется неопределенной по меньшей мере до конца апреля.