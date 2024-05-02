Макрон объяснил свои слова о смерти Европы: назвал три причины

Европа – не самый безопасный регион в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон пояснил свое высказывание, что "Европа может умереть". Он отметил, что имел в виду слова французского писателя Поля Валери после Первой мировой войны

Об этом французский лидер заявил в интервью The Economist. Он напомнил, что тогда Валери заявил: "отныне мы знаем, что наши цивилизации смертны".

"Во-первых, потому что у нас есть военный и геополитический риск, риск безопасности. Европа – не самый безопасный регион в мире, даже несмотря на то, что на континенте существует солидная, всеобъемлющая и эффективная модель вооруженных сил, такая как французская армия", — заявил Макрон.

По его словам, если посмотреть на Европу в целом, то можно увидеть, что она вложила гораздо меньше средств в свою оборону и безопасность, чем Соединенные Штаты или Китай. Президент подчеркнул, что Европа оказалась в глобальной среде, где возвращается распространение оружия массового уничтожения.

"И не только высокоинтенсивная война возвращается на европейскую землю, но и ведется ядерной державой с воинственной риторикой. Все это означает, что Европа должна законно поставить перед собой вопрос о своей военной защите. И действительно, она должна подготовиться к тому, что больше не будет пользоваться такой же защитой со стороны Соединенных Штатов Америки, как я говорил еще в 2019 году. Мы должны быть готовы защитить себя", — отметил он.

Во-вторых, по словам президента Франции, для Европы существует экономический и технологический вызов. Он отметил, что не может быть великой державы без экономического процветания, а также без энергетического и технологического суверенитета.

"Мы видели это в начале этой агрессивной войны, когда европейская модель сильно зависела от российского газа, в меньшей степени для Франции, чем для других стран. Поэтому нам необходимо укрепить наш суверенитет, нашу стратегическую автономию, нашу независимость с точки зрения энергии, материалов и редких ресурсов, а также с точки зрения ключевых навыков и технологий. И мы начали это пробуждение. Мы внесли в это большой вклад в последние годы, но сегодня мы не прошли до конца. Нам нужно стать еще могущественнее, сильнее, радикальнее", — подчеркнул Макрон.

В-третьих, по его мнению, Европа затронута кризисом демократий. Макрон подчеркнул, то именно в Европе изобрели либеральную демократию и европейские социальные системы основаны на этих правилах.

"Тем не менее, мы страдаем от уязвимостей, создаваемых социальными сетями, цифровизацией наших обществ и тем, как работает демократия. Демократическая уязвимость, особенно во время выборов, питает такого рода антилиберальные или, как мы сейчас говорим, нелиберальные импульсы. Есть уязвимость, потому что наша молодежь подвергается неправильному использованию цифровых технологий, и наше общество трансформируется из-за этого неправильного использования", — подчеркнул президент.

Он подытожил, что существует три экзистенциальных риска для Европы: военный риск и риск безопасности, экономический риск для процветания, экзистенциальный риск внутренней несогласованности и нарушения функционирования демократий.

"Итак, это три риска, рост которых в последние годы, несомненно, очень сильно усилился. Более того, после пандемии мы недооценили эту напряженность, хотя Европа и начала на нее реагировать, но слишком робко, а иногда и слишком поздно", — заявил Макрон.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что одним из условий безопасности в Европе является проигрыш России в войне против Украины.