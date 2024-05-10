"ЕС не выполняет свою часть": Экс-Главнокомандующий Эстонии призывает увеличить военную помощь Украине

Европейский Союз не выполняет свою часть в вопросах военной поддержки Украины, ни в вопросе финансирования такой помощи, ни в ее количестве, ни в скорости ее предоставления, что должно быть изменено.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента, экс-Главнокомандующий Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас.

«Это абсолютно неприемлемо, мы жалуемся на США, на задержки помощи Украине с их стороны, но Европейский Союз не выполняет свою часть, даже в том, что касается финансирования (военной помощи Украине — ред.). Это просто абсурд», — заявил политик.

«Как пример, давайте посмотрим на Францию, которая делает громкие заявления в отношении поддержки Украины, говорит, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько понадобиться и одновременно предусматривает 0,01% собственного ВВП на такую поддержку Украины. Это снова таки просто абсурд. Эстония предложила, чтобы каждый член НАТО определил 0,25% собственного ВВП для помощи украинцам, но лишь несколько стран поддержали это предложение», — отметил европарламентарий.

«Да, мы ведем работу, но этого недостаточно, ни в скорости предоставлении такой военной помощи ни в ее количестве. Это должно быть изменено», — подытожил Рихо Террас.

Со схожим заявлением выступил представитель Литвы в Европейском парламенте Пятрас Ауштрявичюс заявив, что страны ЕС сильно запаздывают с предоставлением военной помощи Украине, так как слишком медленно развертывают мощности своего военно-промышленного комплекса.

Отметим, что ранее в Европарламенте призывали закупать оружие для Украины, одновременно инвестируя в ВПК ЕС. Депутат Европейского парламента от Румынии, член комитета по иностранным отношениям Драгош Тудораке считает, что подход Европейского Союза к вооружению Украины должен включать два направления — выделение средств на закупку вооружений на мировом рынке и выделение средств для инвестиций в наращивание производственных мощностей военно-промышленного комплекса ЕС.