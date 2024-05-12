Не завершит войну, но...: Шольц высказался о Саммите мира в Швейцарии

С этого можно было бы развивать дальше, считает канцлер ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц видит возможности в запланированном на следующий месяц саммите по Украине. Он также хочет, чтобы страны Аравийского полуострова, Индии, Южной Африки, Бразилии присутствовали на концеренции.

Об этом он сказал в ходе дискуссии, организованной Redaktionsnetz Deutschland (RND) в Потсдаме. Сообщает Tagesschau.

"Даже если там пока не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это был бы большой шаг", — отметил Шольц.

"Из этого можно было бы развивать дальше", – добавил он.

Шольц также выразил надежду на то, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай также примут участие в саммите.

"Я очень хочу, чтобы страны с Аравийского полуострова, Индии, Южной Африки, Бразилии и, если это возможно, Китай тоже были там", – добавил канцлер.

Что известно о саммите мира

В Швейцарии официально подтвердили дату проведения мирного саммита по Украине. Он состоится в середине июня, а именно 15-16 числа в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке (горном курорте, который издавна являлся местом конференций и отдыха). Во встрече планируется принять участие от 80 до 100 стран, в основном с Глобального Юга. На первый глобальный саммит мира РФ приглашать не будут. Однако у Зеленского не исключают, что представителей РФ могут пригласить на второй саммит. В Кремле назвали бессмысленным саммит мира. Пресссекретарь Путина говорит, что конференция в Швейцарии по Украине явно "не нацелена на результат", без участия России нельзя говорить о серьезных ожиданиях.

Там обсудят три основных вопроса по Украине. Все, что союзники поддержат, будет разрабатываться и реализовываться в дальнейшем. Эти вопросы: энергетическая и ядерная безопасность, далее вопросы свободного судоходства и обмена. Это гуманитарный трек с двумя вопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были депортированы в Россию.

Владимир Зеленский говорит, что россияне намерены сделать все, чтобы сорвать саммит мира и уже даже планируют, как это сделать.

Также Телеграф рассказывал о том, что Россия хочет сорвать саммит мира в Швейцарии. Владимир Зеленский раскрыл план россиян