Китай не хочет быть "запачканным" в "украинском кризисе": что сказал Си Цзиньпин об Украине в Париже

В Китае призывают стороны к переговорам

Китай готов поддержать проведение конференции по мирному урегулированию российского вторжения в Украину, если ее признает и Киев и Москва. Вместе с тем Пекин не хочет, чтобы его как-то привязывали к этой войне.

Об этом рассказал глава компартии Китая Си Цзиньпин во время визита в Париж. Свое заявление он сделал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии", — сказал он и призвал стороны возобновить диалог.

При этом китайский лидер призвал "не пачкать" его страну в "украинском кризисе" и не втягивать его в холодную войну.

"Мы выступаем против использования украинского кризиса для того, чтобы переложить вину на других, очернить третью страну и спровоцировать новую холодную войну", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в СМИ писали, что французский лидер хочет заставить Си повлиять на Россию из-за войны против Украины. В то же время он хочет убедить его снизить торговый дисбаланс в отношениях с Европейским Союзом.