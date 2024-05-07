Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" объяснил, чего добивается Си Цзиньпин

Китайский лидер Си Цзиньпин проводит на этой неделе европейское турне (Франция, Сербия, Венгрия), во время которого, в том числе обсуждает российско-украинскую войну.

Делает осторожные заявления, всячески отстраняясь от, как называет Китай эту войну, "украинского кризиса".

Следует понимать, что Китай является одним из выгодополучателей трансформации мировой системы. По большому счету, если раньше лишь допускали разговоры о переформатировании мира в контуры двухполярного, то сейчас это уже очевидно. Ключевым является трек Китай-США. Ну, а Россия выпадает из ядра этого трека. И ведет войну, надеясь в это ядро вернуться.

Как для США важно создать единый, скажем так, проамериканский фронт сдерживания Китая (разбив поле государств, которые с ним активно сотрудничают), так для Китая важны прямо противоположные задачи. И тут ему очень нужны европейские страны, с точки зрения которых КНР не рассматривается как угроза. Скорее как партнер. Тогда как в США есть очевидная антикитайская истерия.

Соответственно, в ЕС есть как минимум с десяток государств, которые рассматривают Китай как государство, с которым можно сотрудничать для собственного усиления.

На этом фоне Франция (а в будущем и Германия, канцлер которой посещал в апреле Пекин) – не случайный выбор Китая. Во-первых, это государства Старой Европы, лидеры ЕС. Во-вторых, есть тот же французский трек на автономизацию внешней политики Евросоюза, более самостоятельную от США. Параллельность, а не ведомость.

Для Китая сейчас выгодно оживить контакты с Францией. Причем не только в вопросах экономики, но и в вопросах политики. Среди прочего – в ракурсе урегулирования войны в Украине. Как китайцы, да и часть европейцев, называют – "украинского кризиса".

При этом, по состоянию на сегодня, КНР, как бы это цинично ни звучало, выгодна ситуация, сложившаяся на российско-украинском фронте. Без явного победителя. Ведь это продолжает ослаблять РФ.

С другой стороны, есть определенная граница, а именно – угроза дестабилизации региона, что чревато ударом по товарным потокам, возникновением политических кризисов, как минимум в Восточной Европе. И для предотвращения такой угрозы Китай будет достаточно активно двигаться в сторону настойчивых советов российскому руководству заканчивать войну.

На нынешнем этапе мы видим определенную сверку позиций китайцев и европейцев. С попыткой, возможно, после визита Си, создать постоянно действующий механизм политических консультаций, в том числе по кризисным площадкам. И тут вопрос не только Украины, но и Ближнего Востока, Африки и так далее.

Резюмируя: визит Си в Европу носит сейчас скорее тактический характер. Для России он во многом неприятен. У Китая – свои интересы, которые местами совпадают с российскими, местами – в корне расходятся. Кремлевские элиты прекрасно понимают, что с каждым месяцем они всё больше попадают в зависимость от КНР. Типичный пример – недавние новости по торговле нефтью и газом, когда Китай отказался покупать их по российскому прайсу. В итоге РФ ничего не оставалось, как часть нефти переориентировать на Индию (где плата идет в рупиях), а часть продавать Китаю, но по значительно более низкой цене. В этом вся суть политики КНР.

То, что Китай пообещал не поставлять оружие России, не новость. Он и так не поставляет. Для КНР это не выгодно. Зачем лишний раз подставляться под санкции, усиливать РФ, давая ей возможность для успеха в Украине и возврата на геополитическое поле с претензиями на участие в китайско-американском диалоге?