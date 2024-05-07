Макрон попросил, Си Цзиньпин возмутился? Что СМИ пишут об итогах встречи

Китай против перекладывания ответственности за войну на третью страну

Во время визита главы Китая Си Цзиньпина в Париж и встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном они обсудили участие Пекина в войне в Украине. Глава европейской страны приветствовал взятие КНР на себя обязательства удержаться от продажи России любого оружия.

Об этом пишет Le Figaro, цитируя Макрона. Отмечается, что встреча главы Франции и Китая состоялась 6 мая в Париже.

По словам Макрона, Франция уважает старые связи, объединяющие Китай и Россию.

"Мы приветствуем обязательство китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия, любой помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях", — сказал президент.

Также Макрон стремится поддерживать тесный диалог с Китаем. Поэтому благодарит главу КНР за визит, который поможет определить желание или нежелание двигаться к устойчивому миру.

В то же время The New York Times пишет, что Си Цзиньпин решительно выступил против критики Китая за тесные отношения с Россией во время войны в Украине.

"Мы против того, чтобы кризис (война — ред.) использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны", — сказал он.

Си Цзиньпин заметил, что Пекин не стоял у источника этой войны, не являлся ее стороной и не участвовал в ней. Поэтому считает, что резкое замечание было направлено главным образом против Соединенных Штатов. Там ведь считают, что Китай не только покупает огромное количество российской нефти и газа, но еще и продолжает помогать Москве в войне в Украине. В частности, предоставляя русским войскам спутниковые снимки, детали для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения.

Ранее "Телеграф" писал, что главы Китая и Еврокомиссии обсудили российско-украинскую войну и бряцание ядерным оружием Путина.