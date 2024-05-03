Ни одного шага навстречу: в США не видят готовности Китая работать с украинской "формулой мира"

Если Китай будет помогать Украине, его участие в мирном процессе можно будет только приветствовать – но он не помогает

Соединенные Штаты не видят готовности Китая как одного из ключевых факторов влияния на российский террористический режим, работать над достижением справедливого мира в соответствии с украинскими условиями. Поэтому США продолжат оказывать помощь Украине, чтобы сломать Россию на поле боя.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки". Комментируя возможное участие Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии в середине июня, он отметил, что США приветствуют участие стран, готовых помогать Украине.

"И если Китай является страной, желающей помочь работать над справедливым миром и готовой полностью уважать цели и задачи президента Зеленского и его прерогативы, тогда, мой боже, мы поддержим это", – сказал он.

Однако Кирби добавил, что Белый дом не видит от Китая каких-либо шагов в этом направлении. А США будут и дальше предоставлять Украине все, что нужно для ведения боевых действий против российских террористов.

"И теперь мы получили дополнительное финансирование, чтобы отразить российскую агрессию, вернуть территории, которые россияне отобрали у Украины, и работать собственными усилиями над достижением мира, отвечающего целям не только его администрации, но и украинского народа", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глобальный саммит мира по украинской "формуле" состоится в Швейцарии 16-17 июня 2024 года. На него будут приглашены лидеры 80-100 стран, подавляющее большинство из которых являются представителями Глобального Юга. Владимир Зеленский говорит, что россияне намерены сделать все, чтобы сорвать саммит мира и уже даже планируют, как это сделать.

В Кремле назвали бессмысленным саммит мира. Якобы без России это "пустые переговоры".