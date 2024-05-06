Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса специально для "Телеграфа" объяснил стратегию китайского лидера и назвал цели Путина

Сейчас много внимания приковано к визиту китайского лидера Си Цзиньпина во Францию.

Но обращает на себя внимание весь анонсированный европейский маршрут Си. Кроме Франции – Сербия и Венгрия. Обе пророссийские страны, в определенной мере антиамериканские. Франция, кстати, тоже – один из центров панъевропейскости, в некой степени антиамериканской. Такой маршрут руководителя КНР говорит о том, что он не намерен искать завершения российско-украинской войны сейчас. Ему интереснее выстроить в Европе антиамериканскую ось.

И Си Цзиньпин, и Путин рассматривают войну в Украине как войну на ослабление США. Это позволяет им манипулировать общественным мнением в Штатах, выборами там.

Пекин явно остается союзником Москвы, заинтересованным, чтобы война продолжалась.

Единственное, что может заинтересовать Китай в прекращении российско-украинской войны и установлении реального мира – поражение РФ. Когда такая перспектив станет в полный рост, с угрозой краха путинского режима, Си может заговорить о реальном мире. Сейчас таких перспектив нет.

Россия же, я уверен, будет воевать, как минимум, до полного завоевания Донецкой и Луганской областей в их админграницах (как прописано в "конституциях" т. н. "ДНР" и "ЛНР", признанных РФ). Тогда Путин может остановиться и сказать, что готов договариваться "с учетом реалий на земле". Те же Запорожскую и Херсонскую области он может не захватывать целиком, удовлетворившись частями, которые будут оккупированы на момент гипотетических переговоров. А вот захват Донетчины и Луганщины полностью – дело для Кремля принципиальное.