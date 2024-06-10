Почему военная полиция напугала депутатов? Судьба скандального законопроекта остается неясной

В Минобороны требуют от парламентариев возвратиться к рассмотрению документа.

В августе прошлого года Министерство обороны сообщило, что ведомство активно участвует в разработке законопроекта о Военной полиции (ВП). "Военная полиция — должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины", — отметили тогда в Министерстве, добавив, что целью является поддержание военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и ГССТ (Государственная специальная служба транспорта). А также новый орган должен заниматься защитой прав и свобод военнослужащих и контролем соблюдения дисциплины, которая во время войны важна. И, конечно, все должно отвечать стандартам НАТО.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте в конце мая. Хотя Минобороны призвало народных депутатов определить его приоритетным, 5 июня Верховная Рада приняла решение отозвать документ.

Большинство депутатов согласились, что он сырой и, несмотря на военное положение, серьезно нарушает права граждан. К тому же, у многих возник вопрос, стоит ли сейчас создавать новый орган, если уже работает Военная служба правопорядка в ВСУ (ВСП).

Война усугубила проблему

Впервые Военную полицию предложил создать президент Виктор Ющенко еще в 2008 г. Далее последовали попытки уже после вторжения России в Украину в 2014 и 2016 гг. В очередной раз к идее ВП вернулся президент Владимир Зеленский в 2019 г.

Только в этом году впервые был реализован текст с видением деятельности такой полиции.

Народный депутат от фракции "Голос" и член профильного парламентского комитета по вопросам правоохранительной политики Андрей Осадчук вспоминает в разговоре с "Телеграфом", что с назначением правительства Дениса Шмыгаля, перед ними встала задача развития военной юстиции — военная прокуратура, военные суды, военная полиция.

"Это должен быть целостный организм. Понятно, что в воюющей стране вопросы военных должны отдельно урегулироваться. Вы же помните, суд 2017 г. над военными командирами. Гражданские суды, которые заканчивались чуть ли не международными скандалами. Когда судили якобы бывших командиров, ответственных за сбитие самолета Ил-76 недалеко от Луганска (тогда погибли 49 военных, в 2017 г. виновным в трагедии суд признал заместителя руководителя Антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова. В 2021 г. Верховный суд его оправдал. — Ред.). И там была абсолютно патовая ситуация, потому что с одной стороны якобы формально суды первых инстанций были правы, но с другой стороны это реально полный абсурд", — комментирует депутат.

К вопросу военной юстиции вернулись сразу после повторного вторжения России в 2022 г. Но тогда не было достаточно понимания как заниматься этим, когда не хватает ни ресурсов, ни времени.

Чем будет заниматься ВП

"С тех пор прошло уже фактически два года. Но за эти два года проблемы только накапливались. И, конечно, имея огромное количество людей на фронте, в армии, возникает просто миллион вопросов и проблем, связанных с правопорядком, правонарушениями, преступлениями и т.д.", — говорит Осадчук.

Этими вопросами занимается ВСП и Государственное бюро расследований. Но оно не имеет доступа к линии столкновения, а ВСП как правоохранительное формирование ВСУ имеет ограниченные полномочия.

Поэтому было принято решение вернуться к созданию ВП. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что действующая военная служба правопорядка в ВСУ на сегодня не имеет никаких полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и привлечению виновных лиц к юридической ответственности, а также институционально лишена процессуальной возможности содействия органам досудебного расследования и прокурорам в осуществлении досудебного расследования в отношении военнослужащих.

"В то же время отсутствие должного розыска дезертиров и других лиц, самовольно покинувших места несения службы, необеспечение неотвратимости их наказания может негативно сказываться на состоянии боеготовности и правопорядка в ВСУ и других военных формированиях", — объясняют депутаты.

Несогласованности, коллизии и пробелы действующего законодательства указывают на необходимость функционирования целостной системы военной юстиции в Украине, в том числе и образования ВП.

Предлагалось, что полицию будет координировать Кабинет министров через министра обороны. Во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения общее руководство и координацию деятельности ВП осуществляет Главнокомандующий ВСУ.

Среди ее основных функций:

- предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и ГССТ;

- обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ и ГССТ, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний, в местах дислокации воинских частей;

- защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания и т.д.

Непосредственное руководство ВП осуществляет начальник ВП, который назначается на должность и увольняется с должности президентом по представлению министра обороны, а во время действия правового режима военного положения – по представлению Главнокомандующего.

Но есть у законопроекта и неоднозначные моменты. Например, ВП разрешалось проникать в жилье без определения суда, если это касается спасения жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления. Кроме этого, правоохранителям разрешалось сотрудничать с физическими лицами, в том числе на договорных началах для оказания помощи "в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений".

Адвокат Екатерина Анищенко отмечает, что эти вопросы действительно противоречивы. Ведь ВП самостоятельно будет принимать решение о проникновении в чужое жилье, что противоречит нормам Уголовного кодекса. К тому же это может побудить соседей сообщать о месте нахождение скрываемых от ТЦК военнообязанных.

"Гибридный орган не пройдет"

Депутат Осадчук также высказывает свое замечание относительно соблюдения прав граждан в данном законопроекте. Также он считает, что создание нового военного правоохранительного органа может негативно восприняться обществом, в котором и так негативно относятся к ТЦК, несмотря на военное положение.

"Но сами инициаторы закона утверждают, что это не совсем полиция, а, как они сказали дословно, — это такой гибридный орган. Что вызвало у меня очень грустную улыбку. Почему? Потому что в таких вопросах гибридов не может быть. Если мы что-то называем полицией, это должна быть полиция, это должно быть полноценный правоохранительный орган с полным комплектом полномочий", — критикует парламентарий.

Он считает, что лучше расширить полномочия ВСП, нежели создавать новый орган.

Именно поэтому депутаты призвали снять с повестки дня документ и продолжить консультации. "Против многих демократически настроенных коллег, "Голос" против, много в "Слуге народа". Для этих людей призывы Минобороны не действуют", — рассказал собеседник "Телеграфа" из монобольшинства.

Между тем Минобороны призвало депутатов "безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о военной полиции". "Этот шаг, необходимый для укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения правопорядка в армии", — ответили в ведомстве по запросу "Телеграфа".

Когда пройдут новые консультации, в парламенте не спешат прогнозировать. "В лучшем случае через неделю", — говорит Осадчук.

"Телеграф" обратился за комментарием к одному из авторов законопроекта, депутату "Слуги народа" и главе правоохранительного комитета Сергею Ионушасу, но он отказался комментировать.

Адвокат Анищенко считает, что в будущем нормы законопроекта можно улучшить постановлениями Кабмина, четко объясняющими права и обязанности как ВП, так и граждан.