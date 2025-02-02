Умер основатель одесской Юморины и известный капитан КВН, одессит Валерий Хаит

Валерий Хаит был известным журналистом, поэтом, прозаиком, сатириком и телеведущим.

В Одессе в возрасте 85 лет скончался один из основателей одесской Юморины, художественный руководитель юмористической команды "Джентльмен-шоу" Валерий Хаит. Причины его смерти пока не сообщаются.

О смерти Хаита сообщили во Всемирном клубе одесситов. Известного в Одессе поэта и юмориста не стало 1 февраля 2025 года. О времени и месте прощания обещают сообщить дополнительно.

"С грустью извещаем о смерти Валерия Исаковича Хаита… Легендарный капитан КВН Валерий Хаит ушел навсегда в историю Одессы", – говорится в сообщении.

Валерий Хаит был известным журналистом, поэтом, прозаиком, сатириком и телеведущим. В 1966-1970 годах Хаит возглавлял команду КВН Одессы "Одесские трубочисты", после этого был художественным руководителем команд "Деловые люди" и "Первая команда одесских джентльменов". В течение 1986-1990 годов был художественным руководителем юмористической команды "Джентльмен-шоу".

Хаит стал соавтором идеи и одним из организаторов одесских Гуморин, основал Клуб одесских джентльменов, был вице-президентом Всемирного клуба одесситов, главным редактором одесского юмористического журнала "Фонтан". Имел премию "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание". Год назад потерял сына, Евгения Хаита – тоже юмориста, ведущего и актера.

Напомним, в пятницу, 24 января, стало известно о смерти украинского профессора и историка Валерия Степанкова. Он всю свою жизнь посвятил преподавательской деятельности Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко.

Ранее "Телеграф" писал, что на 95-м году жизни 20 января умер выдающийся украинский энергетик и ученый, Герой Украины Семен Поташник. Он много лет являлся руководителем ПАО "Укргидроэнерго".