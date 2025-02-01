Дело не в персоналиях: отечественные производители оружия за понятную коммуникацию в сфере закупок

После начала работы АОЗ процедура закупок стала для производителей более сложной и закрытой

Скандал вокруг руководства государственного предприятия "Агентство оборонных закупок (АОЗ)" поставил на паузу как расчеты по действующим контрактам на боеприпасы и вооружение, так и новое контрактование. Соответственно, столь важная для передовой техника, снаряды, мины и патроны могут не попасть в боевые подразделения вовремя. С призывом вмешаться в ситуацию к президенту, чтобы не допустить срыва поставок, обратилась Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI).

"Телеграф" пообщался о проблемах, которые уже возникли в отрасли, и какие варианты их решения, с одним из учредителей ассоциации и руководителем предприятия "Украинская бронетехника" Владиславом Бельбасом.

Быстро, эффективно и результативно удовлетворять потребности Сил обороны в вооружении и технике – такую миссию в Минобороны декларировали при создании АОЗ. Среди ключевых критериев работы называли прозрачность. Но кардинально ситуацию в закупках появление новой структуры не улучшило. По крайней мере, такую оценку делает на основе собственного опыта руководитель "Украинской бронетехники" — предприятия, производящего боеприпасы и бронеавтомобили "Новатор".

- Суть не в Агентстве как таковом, а в том, что после начала его работы процедура закупок стала для производителей более сложной и закрытой. В частности, в плане принятия на вооружение (официальное решение госорганов о включении вновь созданного или модернизированного образца вооружения и военной техники в состав вооруженных сил страны – Авт.), испытаний и т.д., – отметил в эксклюзивном комментарии изданию "Телеграф" Владислав Бельбас. – А у нас в плане производства глобальная история какая? Мы сражаемся маленьким бюджетом против большой страны с соответствующими финансовыми возможностями. И мы должны эффективно использовать имеющиеся средства, увеличивать объемы производства, которые должны быть втрое больше, чем в России, а этого не происходит с такими непонятными планированиями и коммуникацией по закупкам.

Когда за вопросы поставки отвечали подразделения Министерства обороны, было немного проще, ведь мы общались с ними напрямую, а эти департаменты в свою очередь сразу с Генштабом. А сейчас в этой цепочке есть Агентство, которое все равно получает согласование у Минобороны, ГШ, которые, как теперь уже стало известно, создавали друг другу преграду. Мы, как производители, конечно, пока это не выплеснулось наружу, этого не видели, но эти внутренние недоразумения негативно отражались на нашей деятельности, – говорит собеседник.

По словам Владислава Бельбаса, еще летом прошлого года были некоторые сбои в оплате за поставленную продукцию. Это пришлось на период изменений во внутренней структуре работы агентства, но впоследствии ситуация выровнялась. Но уже в конце 2024 с расчетами перед производителями снова возникли проблемы.

– За отгруженную продукцию мы не получали деньги с декабря и сейчас задолженность перед предприятием составляет примерно 2,5 млрд гривен, – говорит руководитель "Украинской бронетехники". – При этом уже в этом году Минобороны как никогда быстро получило ассигнование, кажется 10 января или даже раньше. Хотя обычно это длительный процесс. Но из-за конфликта, который мы сейчас наблюдаем, с производителями не рассчитались, насколько я понимаю, не только с нами. Не люблю прибегать к критическим оценкам, но речь идет о больших суммах. Да, сумма критическая, но не смертельная для нашего предприятия. Мы понимаем, что нам обязательно заплатят, и вопрос уже не стоит в этом. И мы возвращаемся к моему тезису, который я озвучил в начале разговора: нам нужно увеличивать объемы производства!

На прошлой неделе Марк Рютте на заседании Совета Украина-НАТО говорил о том, что Россия производит в течение трех месяцев столько вооружения, сколько все западные партнеры для Украины за год. Конечно, наша страна еще меньше. То есть нам нужно постоянно наращивать производство. Из-за несвоевременных расчетов мы получаем рваный цикл производства, что не позволяет нам его масштабировать. Соответственно меньше техники и боеприпасов получает фронт. Это такие простые истины. Да, мы продолжаем работать, со временем нам заплатят, но роста не будет. Мы не можем наращивать темпы, когда задерживается оплата по контрактам и проходят другие бюрократические процессы. И тогда мы будем проигрывать по количеству того, что сможем снабжать передовой.

Руководитель оборонного предприятия также отметил, что в целом инициативы, введенные АОЗ при управлении им Мариной Безруковой, "благородные и правильные". Насколько реально эффективной была деятельность структуры, должен определить комплексный аудит с привлечением специалистов НАТО.

– Задача закупочного органа Министерства обороны заключалась в том, чтобы удовлетворить потребности армии, – говорит Владислав Бельбас. – То есть, например, должен был быть поставлен на фронт миллион боеприпасов и на это из бюджета был выделен условно миллиард гривен. Но, насколько я понимаю, из обнародованной позиции Минобороны, Генштаба, выступлений депутатов из оборонного комитета запланированные объемы вооружения не обеспечены, то есть потребность в нем не была удовлетворена в значительной степени. Это факт. Неважно, какие процессы происходили, но боеприпасов для боевых действий нет.

Вторая сторона с точки зрения производства. Коммерческие предложения нашей компании на поставку минометных выстрелов лежат в АОЗ в начале декабря. При этом более половины составляющих для собственного производства приобретена, это проинвестировано собственными средствами предприятия, но контракт не заключен. Отмечу, что "Украинская бронетехника" была единственным производителем, который поставил на вооружение минометные выстрелы, это было в 2018-2019 годах, то есть у нас компетенции в этом аспекте намного дольше, чем у любого другого отечественного производителя.

Кроме того, у нас налицо, как у импортера, 25 тыс. готовых минометных выстрелов, но уже два месяца лежат на складе. Хотя я не слышал, чтобы у нас было избыточное количество минометных выстрелов. При этом почему не состоялось контрактирование, непонятно для нас. Никаких пояснений. И это о прозрачности сотрудничества и открытости Агентства, которое декларировали, и его мы не видим, – говорит собеседник.

По словам Владислава Бельбаса, отечественная оборонная промышленность в ожидании и разделяет мнение о том, что неважно, кто именно будет возглавлять АОЗ. Главное, максимально быстро возобновить его работу, ведь последствия его блокировки могут быть крайне отрицательными.

– Я бы хотел сказать, что этот вопрос не к персоналиям, о чем заявлял и наблюдательный совет АОЗ. Мы хотели бы, чтобы было более понятно открытое общение с производителями и поставщиками со стороны Агентства. Ничего плохого в этом нет, когда производитель будет понимать, куда ему двигаться, какими темпами сколько ему нужно будет обеспечить техники и боеприпасов для ВСУ. К примеру, другие заказчики, такие как Нацгвардия, Национальная полиция, пограничники уже законтрактовали 2025 год и начинают его финансировать. С Агентством оборонных закупок Минобороны у нас такого процесса еще нет, хотя уже прошел месяц с начала года.

В обращении к Президенту Украины, Верховному Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) говорится, что с 3 января 2025 года, несмотря на выделение 19 млрд гривен на боеприпасы и технику, не профинансирован ни один контракт.

"Такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность: более 80 предприятий ОПК, в прошлом году обеспечивших более 30% потребностей армии, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты. Последние события, связанные с руководством ГП "АОЗ", фактически парализовали работу агентства, которое угрожает срывом поставок вооружения по меньшей мере на два месяца", — говориться в письме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Минобороны Рустем Умеров прибег к увольнениям из-за скандала с закупкой вооружений.