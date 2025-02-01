Россияне не намерены заканчивать войну: аналитики указали на четкий признак

У россиян есть долгосрочные планы

Российское военное руководство продолжает строить долгосрочные планы по войне в Украине. Это свидетельствует о том, что заканчивать войну они в ближайшее время не намерены.

Это следует из данных Института изучения войны (ISW), пишет Newsweek. В частности россияне имеют планы по окружению и захвату города Купянск в Харьковской области.

"Оценка того, что Москва планирует серию медленных, но уверенных наступлений, предполагает, что Путин не торопится заканчивать войну, несмотря на заявленную новой администрацией Трампа срочность скорейшего урегулирования конфликта", — говорится в материале.

По данным ISW, россияне используют тактику захвата Авдеевки в феврале 2024 года как образец для своих последующих операций. По тому же принципу — с медленным обходом прифронтовых городов — были оккупированы Угледар и Великая Новоселка.

Однако если в планах россиян есть захват Купянска, то это займет длительное время. По оценке ISW, на это уйдет от шести до девяти месяцев.

"Российское командование, вероятно, действует, исходя из предположения или непосредственного знания того, что президент России Владимир Путин не намерен прекращать войну в Украине в ближайшем будущем", — говорят аналитики.

Тем самым, они убеждены, что Путин вряд ли пойдет на переговоры вне зависимости от того, что скажет Трамп.

Как сообщалось ранее, глава Госдепартамента США Марко Рубио сообщил, что Трамп решительно настроен достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако он добавил, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.