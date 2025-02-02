Церковный праздник 2 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы избежать финансовых неудач

Узнайте о главных запретах и традициях этого дня

В воскресенье, 2 февраля, православные и греко-католики отмечают Сретение Господне. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 15 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Сретение Господне — это один из важнейших христианских праздников. Этот день символизирует встречу младенца Иисуса Христа с праведным Симеоном в Иерусалимском храме. Сретение также имеет глубокое духовное значение: встреча Ветхого и Нового Заветов.

Что можно делать 2 февраля

В этот день рекомендуется посетить храм, чтобы помолиться и осветить свечи. Праздник Сретения считается днем духовного очищения, а свечи потом используют для защиты от бед;

Хорошо заниматься в этот день делами, которые приносят радость и гармонию в дом;

Сретение также является временем милосердия. Народная традиция этого дня связана с заботой о бедных и нуждающихся.

Что нельзя делать 2 февраля:

Сретение — это время для духовного очищения, молитвы и умиротворения. Церковь рекомендует в этот день избегать тяжелого физического труда и суеты, чтобы сосредоточиться на молитвах и покаянии;

Этот день считается не самым подходящим для начала важных начинаний. Важные дела лучше перенести на другой день;

В народных традициях считалось, что любые строительные работы и ремонт в день Сретения Господнего могут привести к финансовым и личным неудачам;

В этот день важно избегать ссор и конфликтов, поскольку церковь учит, что любые негативные эмоции могут повлиять на духовное состояние человека;

Народные приметы говорят, что если в день Сретения дать деньги в долг, то это может привести к финансовым потерям или трудностям в будущем.

"Телеграф" писал ранее, что в Украине будут отмечать еще один важный праздник. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.