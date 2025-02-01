Когда руины стреляют: в Украине начали делать уникальные маскировочные сетки для городских боев (фото, видео)

Маскировочные сетки с 3D-эффектом и одеяла-невидимки для защиты бойцов ВСУ создают волонтеры из Полтавской области

Объемные маскировочные сетки, предназначенные для защиты бойцов во время ведения боев в городской застройке, начали делать волонтеры группы "Hand made для Армии руками неравнодушных полтавок". Сетки очень удачно имитируют строительный мусор, который остается после разрушений.

Окрашенные поролон и пенопласт хорошо имитируют битые стройматериалы

— Это ноу-хау, к сожалению, принадлежит россиянам, — рассказывает координатор группы Татьяна Сигида. — На него еще в октябре прошлого года обратил внимание один из наших военных, Олекса Коба, выставив на своей странице в Facebook фотографии нескольких таких сеток. "Россияне, в отличие от нас, не устраивают срачей, а прекрасно адаптируются и делают все для своей победы. Новая масксетка, которую для них шьют волонтеры, уже активно юзается всеми убийцами — от снайперов и дронщиков до прикрытия техники и огневых средств. С расстояния /под углом в городской застройке и мусоре от обстрелов это очень мощная маскировка", — оставил подпись под снимками Олекса.

Информация о маскировочных сетках, которые используют оккупанты, стала для полтавок толчком к действию

И это стало для нас толчком к действию. Внимательно изучив фотографии, мы начали думать о том, какие материалы нужны для создания сетки с эффектом 3D. Остановились на легких поролоне и пенопласте.

Сетка в процессе изготовления

Поролон волонтерам дали на мебельной фабрике. Пенопласт повыскребали из дому. Порезали в произвольной форме. Сначала кусочки материала привязывали проволокой к основанию сетки, но в ходе работы возникла идея приклеивать их на распыленную по основе монтажную пену. Далее сетку покрасили так, чтобы она повторяла ландшафт.

Кусочки пенопласта сначала привязывали проволокой к основе сетки, но позже полтавки усовершенствовали процесс

Вся работа была проделана за шесть часов. Площадь сетки – шесть квадратных метров. По словам координатора волонтерской группы, обычно сетки они плетут небольшими, чтобы было проще отправлять багаж по почте, а уже на месте, в зависимости от потребностей, бойцы сами соединяют их между собой.

— Над экспериментальной сеткой мы работали с особым вдохновением, — продолжает Татьяна. — В перспективе на создание такой маскировки, когда будет наработана технология, уйдет, конечно, меньше времени. И мы еще подумаем, какие материалы лучше использовать. Потому что поролон, например, впитывает влагу и становится тяжелым, а пенопласт нельзя уменьшить в объеме, поэтому его сложнее транспортировать.

Маскировка с эффектом 3D уже у наших военных, которые держат оборону на одном из рубежей. У военных она вызывает большой восторг.

Маскировка с 3D-эффектом выглядит, как строительный мусор

— А как это работает? — интересуюсь у своей собеседницы.

— В моем представлении это больше стационарные сетки. Их разбрасывают на руинах в разных местах при городских штурмах. Они выполняют функцию конспиративного укрытия для бойцов, которые находятся под ними. Вот что называется, руины стреляют…

Сетка под строительный материал

Преимущество таких сеток в том, что они очень легкие. Но и нас, и военных пугает объем, который придает им пенопласт. В сложенном виде наша сетка имеет длину 132 сантиметра и диаметр 63. А если их будет три, то это займет много места. При быстром перемещении подразделения не совсем удобно. Поэтому мы договорились с ребятами, что вторую сетку сделаем только из поролона. Посмотрим, как будет лучше. Словом, эксперимент продолжается.

Татьяна Сигида предполагает, что в ближайшее время увеличатся заказы на объемные сетки от ВСУ.

— Конечно, их проще делать волонтерам в прифронтовых районах, — говорит женщина. — Это облегчит логистику с доставкой, а материалы им могли бы поставлять из тыловых регионов. Мы готовы делиться с другими своими наработками.

К сожалению, у каждой волонтерской группы, специализирующейся на маскировочных сетках, очень много заказов и очень малый ресурс. Но, несмотря ни на что, нужно обеспечивать новые потребности защитников. У нас одна цель: чтобы все они вернулись домой живыми.

Контрнаступление под "одеялом-невидимкой"

Группа "Hand made для Армии руками неравнодушных полтавок", которая является подразделением общественной организации "Полтавский батальон неравнодушных", была создана еще в 2014 году. За это время в ней остались только самые стойкие, настроенные на марафон. Их не больше десятка. Многие женщины — бухгалтеры, журналисты, педагоги, психологи по специальности — объединяют работу с волонтерством, но каждый день хотя бы на пару часов приходят на свою "базу". Кто-то работает дома. Работа ведь не прекращается ни на день. Ежемесячно волонтеры отправляют на фронт до 120 обычных маскировочных сеток размером общей площадью около 2 тысяч квадратных метров и полторы сотни средств индивидуальной маскировки.

— Кроме "кикимор" и пончо, наши женщины делают защитные приспособления от тепловизора, которые мы называем экранами, – говорит Татьяна. — Как известно, тепловизор реагирует на тепло, а человек является самым теплым объектом в окружающей среде, его сразу видно, и он, конечно, становится легкой мишенью. Крестник одной нашей волонтерки как-то спросил ее, не можем ли мы сделать что-нибудь такое, чтобы защитить военных от вражеских тепловизоров. Это было несколько лет тому назад. Мы призадумались и нашли решение. Купили кусок тончайшего термоизола (строительный материал, который используют для термоизоляции. — Авт.) и обшили его тканью спандбонд цвета мультикам. Получилось очень удачно. Когда человек накрывается таким экраном, тепловизор его не видит, потому что он блокирует тепло. А человек под ним сливается с местностью, становится невидимым.

— Этакое одеяло-невидимка?

— Я бы сравнила это с бронежилетом. Он же не дает стопроцентной защиты, однако значительно минимизирует опасность. Это очень спасает наших бойцов. Чаще всего, как известно, солдаты погибают при заходе на позицию и выходе из нее. Мы уже около тысячи таких "одеял" сшили. По словам саперов, они успешно применяли их в период контрнаступления в 2023 году. Накрываясь ими, разминировали территории даже ночью, обеспечивая продвижение наших подразделений. А пехотинцы, устанавливая экраны в форме домика над собой, копали окопы и рыли капониры.

К тому же эти экраны (мы делаем их квадратными, размером 2х2 метра) очень легкие и держат тепло. В холода помогают согреться. Можно сложить – будет каремат. Словом, многофункциональное изделие ручной работы. На него также очень большие заказы, потому что, к сожалению, подобные вещи недолговечны.

Такие одеяла-экраны прошли испытания на фронте

— А если бы сделать из названных вами материалов костюм…

— Военные тоже просили нас об этом. И мы делали по их просьбе и плащи, и пончо. К сожалению, такие модели не столь эффективны, как экраны, и довольно быстро начинают пропускать тепло при трении в местах непосредственного контакта с телом. К тому же, если военный будет перемещаться даже небольшими перебежками, он будет виден, потому что всякое движение легко фиксируется оператором БПЛА, если дрон оснащен прибором ночного видения или тепловизором. Идея состоит как раз в том, чтобы скрыться под теплоизоляционным экраном, замереть, чтобы тебя не заметил враг. Для разведчиков это тоже незаменимая вещь.

Волонтеры из Полтавы сшили около тысячи таких "одеял" размером 2х2 метра

— Ход войны постоянно меняется, и те, кто в тылу, должны удовлетворять новые потребности военных, — резюмирует Татьяна. — Если кто-то захочет воспользоваться нашим опытом, мы охотно поделимся с ними своими наработками.

Фото, видео предоставлены Татьяной Сигидой