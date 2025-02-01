Уклонистов взяли на карандаш? Доступ к особой базе розыска имеет не только полиция

Уклонение от мобилизации – нарушение закона

У многих людей возникает вопрос: действительно ли сервисные центры Министерства внутренних дел (МРЭО) имеют доступ к базе данных с лицами, уклоняющимися от мобилизации. Ведь в Украине все военнообязанные мужчины должны стоять на учете, чтобы не нарушать закон.

Как рассказал "Телеграфу" проинформированный источник в полиции, эти центры действительно имеют доступ к базе данных с розыском "Армор". И работники видят уклонистов тоже.

Однако, если в МРЭО пришел человек, который находится в розыске, об этом сообщают полиции. И уже стражи порядка по прибытию информируют соответствующий территориальный центр комплектования (ТЦК) и доставляют туда человека.

В то же время, даже прибытие в ТЦК после объявления в розыск не освобождает человека от уголовной или административной ответственности. Особенно, если у человека заблокированы карточки или арестованы счета.

В полиции отметили, когда человек приходит в МРЭО за какой-то услугой и она предусматривает проверку в базе розыска "Армор", работники сразу узнают статус личности. Поэтому даже получение прав или переоформление документов может способствовать выявлению уклонистов.

Напомним, юрист назвал два момента, без которых закон об уголовной ответственности работников ТЦК не будет работать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минобороны готовит масштабные изменения в отношении ТЦК и военно-врачебной комиссии (ВВК).