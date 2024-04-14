Сбежал из армии, через год раскаялся и сдался правоохранителям: в Хмельницкой области суд вынес приговор дезертиру

Мужчине назначено наказание согласно ч. 5 ст. 407 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет

Военнослужащий Вооруженных сил Украины из Хмельнитчины, предстал перед судом, как обвиняемый из-за самовольного ухода из воинской части, без уважительных причин, совершенное в условиях военного положения. Младший сержант проходил военную службу по призыву во время мобилизации в одной из воинских частей Хмельницкого.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда. Отмечается, что 1 июня 2022 он не выполнил распоряжение начальника штаба о командировке в пункт временного дислоцирования воинской части в Славянске. Вместо того посреди дня покинул место службы и уехал домой, в Деражню, где до 6 июня этого года проводил время по своему усмотрению.

В дальнейшем, как говорится в материалах дела, военнослужащий не являлся на место службы почти год, с 18 июня 2022 года по 17 мая 2023 года, тем самым прекратив выполнять свой Конституционный долг по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. 18 мая прошлого года, осознавая противоправность и ошибочность своих действий, мужчина добровольно прибыл в Хмельницкий зональный отдел Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

1 апреля 2024 между прокурором Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона и обвиняемым с участием его защитника было заключено соглашение о признании виновности. Правонарушитель искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Суд это соглашение утвердил и учел это как обстоятельство, смягчающее наказание. Кроме того, обвиняемый является лицом молодого возраста, впервые привлекаемого к уголовной ответственности, участник боевых действий, на учете у врачей психиатра или нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно. Обстоятельств, отягчающих наказание суд не установил.

Мужчине назначено наказание согласно ч. 5 ст. 407 УК Украины в виде лишения свободы сроком пять лет. В то же время согласно ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания этого наказания и установлен испытательный срок продолжительностью три года с возложением на него ряда обязанностей. Надзор за поведением военнослужащего будет осуществлять командир части, где он проходит службу, а в случае его увольнения с военной службы — на уполномоченный орган по пробации по месту жительства.

"Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана в течение 30 дней с даты его вынесения, — сообщила пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.

Ранее "Телеграф" писал, что Министерство обороны рассказало, как будет поощрять воинов ВСУ в службу. Люди, которые будут подписывать контракт, получат определенные льготы.