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Перемирие в секторе Газа: стало известно, когда начнется реализация второй фазы

Автор
Антон Корж
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Перемирие в секторе Газа проходит по плану Новость обновлена 02 февраля 2025, 01:10
Перемирие в секторе Газа проходит по плану. Фото Gettyimages, колаж Телеграф

Планировалось, что первый этап соглашения продлится 42 дня и начнется с 19 января 2025 года.

С 3 февраля 2025 года начнутся переговоры о реализации второй фазы прекращения огня в Секторе Газа, заключенного между Израилем и проиранской террористической группировкой ХАМАС. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен в этот день встретиться со специальным посланником США Стивом Виткоффом.

Об этом сообщает издание The Times of Israel. Отмечается, что встреча состоится в Вашингтоне, а главным вопросом станет второй этап освобождения заложников.

При этом 3 февраля станет 16-м днем первого этапа соглашения о перемирии в секторе Газа. Сам Виткофф к моменту встречи с Нетаньяху должен провести переговоры с премьер-министром Катара и высокопоставленными египетскими чиновниками.

Планировалось, что первый этап соглашения продлится 42 дня и начнется с 19 января 2025 года. В течение этого этапа ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника в обмен на сотни схваченных Израилем террористов ХАМАС. Судя по обсуждению переговоров о втором этапе соглашения, можно сказать, что передача идет по плану. Второй этап означает фактическое завершение войны в секторе Газа и предполагает вывод израильских войск, третий этап касается послевоенного восстановления региона.

Напомним, 19 января в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ). Это соглашение предусматривает не только прекращение огня в Секторе Газа — оно также предусматривает оказание необходимой гуманитарной помощи жителям региона, освобождение задерживаемых обеими сторонами заложников и воссоединение этих людей со своими семьями после более чем 15 месяцев пребывания в плену.

Между тем, сообщается, что Армия обороны Израиля объявила о начале подготовки к приему заложников из сектора Газа. Эту операцию назвали "Крылья свободы". Кроме того, Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что всех заложников в Секторе Газа отпустят домой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в рамках соглашения израильские войска будут расположены по периметру Сектора Газа, но покинут густонаселенные районы, кроме пяти районов, где останется военный контингент. Тем самым войска продвинутся вглубь анклава на 400 метров.

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#Израиль #ХАМАС #Сектор Газа