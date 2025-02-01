Возле Пекина строят "бункер Судного дня": он занимает 600 гектаров (фото)

Строительство началось в средине 2024 года

В Китае строят огромный военный командный центр, где будут располагаться бункера для лидеров страны в случае любого возможного конфликта. Площадь объекта составляет около 600 гектаров, а его протяженность составляет более четырех километров.

Об этом пишет Financial Times. Объект уже получил от аналитиков название "Пекинский военный городок" и, считается, что он будет в десять раз больше Пентагона.

Издание ссылаясь на данные спутниковых снимков отмечает, что строительство началось примерно в средине 2024 года, а на стройке было замечено не менее сотни кранов для создания подземной инфраструктуры.

"Если информация подтвердится, этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства, включая председателя Си Цзиньпина как председателя Центральной военной комиссии, будет сигнализировать о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой ядерный потенциал ведения войны", — заявил Деннис Уайлдер, бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по Китаю.

Вице-президент по анализу и операциям в AllSource Analysis Ренни Бабиарц в свою очередь предположил, что возможно строительство нескольких подземных объектов, которые будут соединены тайными проходами.

Источники издания также отмечают, что у армии Китая есть здание в центре Пекина и оно относительно новое. Однако оно не предназначено для использования в качестве защищенного центра управления.

"Почти в 10 раз больше Пентагона, и это вполне соответствует амбициям Си Цзиньпина превзойти США. Эта крепость служит только одной цели — стать бункером Судного дня для все более сложных и эффективных вооруженных сил Китая", — сказал изданию один из китайских экспертов.

Как сообщалось ранее, Китай также занят строительством нового исследовательского центра лазерного термоядерного синтеза в городе Маньян, на юго-западе страны. Такая установка может использоваться как для изучения способов производства энергии, так и для производства ядерного оружия.