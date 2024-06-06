Вручили повестку – сразу на фронт? Боец ВСУ рассказал, как все происходит на самом деле

Сам факт получения повестки не означает, что вас сразу отправят в зону боевых действий

Военнообязанные мужчины в Украине продолжают получать повестки во время военного положения и общей мобилизации. Раздают их всюду: возле магазинов, на остановках общественного транспорта, на улицах и автозаправках.

Однако получение повестки не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Сейчас в обязательном порядке все проходят обучение, рассказал политолог, боец подразделения ГРИМ 41-й ОМБР ВСУ Кирилл Сазонов в комментарии "Телеграфу".

"Даже если бригада тебя ждет, у тебя есть боевой опыт, статус участника боевых действий, но ты не был на контракте или не был мобилизован, все равно проходишь обучение. Месяц — это БЗИН (базовая общевойсковая подготовка)", — пояснил он.

По словам Сазонова, за первый месяц человек получает военную специальность – стрелок. Так было и раньше. Затем призывник отправляется на дополнительное обучение по соответствующей военно-учетной специальности. Сроки подготовки зависят от данной специализации.

Напомним, что с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, в котором есть ряд нововведений. В частности, появился электронный кабинет военнообязанного в виде приложения "Резерв+", в котором можно обновить данные. Также юрист объяснил, чем отличаются е-кабинет и "Оберег" и почему они не заменяют друг друга.

Ранее "Телеграф" писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, после вступления в силу закона об усилении мобилизации с 18 мая уже есть первые результаты.