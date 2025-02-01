США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года — Reuters

В Украине опасаются, что Вашингтон начнет подыгрывать россиянам

В США хотят, чтобы Украина провела выборы как можно быстрее и, возможно, до конца года. Особенно на этом будут настаивать в случае, если удастся достигнуть какого-то соглашения о прекращении огня.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление спецпредставителя Вашингтона по России и Украине Кит Келлог. По его словам, выборы необходимо провести.

"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии, у вас есть больше, чем один человек, который может баллотироваться", — сказал он.

Другие источники издания отмечают, что в администрации Дональда Трампа пока нет четкого плана по завершению войны в Украине. Сейчас идут обсуждения о том, стоит ли добавиться временного прекращения огня перед тем, как заключить постоянную сделку. В этом случае победитель президентских выборов в Украине может быть ответственным за проведение переговоров с россиянами.

Представители Украины рассказали изданию о том, что Трамп и его чиновники пока не просили о проведении выборов до конца года. Также пока неизвестно, как такое предложение будет воспринято в Киеве, хотя президент Владимир Зеленский и говорил, что будет согласен провести выборы, если будет достигнуто прекращение огня и Украина получит четкие гарантии того, что боевые действия не будут возобновлены.

Издание также напоминает, что Владимир Путин уже публично заявлял, что не считает Зеленского легитимным лидером и отказывался вести с ним переговоры, а также подписывать какие-либо документы. В Украине это воспринимают, как попытку Кремля саботировать будущие переговоры и заранее отказаться от выполнения любых соглашений.

При этом неназванный бывший западный чиновник рассказал, что Трамп может подыграть заявлениям Путина и оказать давление на Зеленского.

Как сообщалось ранее, нарратив о "нелегитимности" Зеленского россияне раздувают из-за того, что в Украине из-за военного положения в мае 2024 не прошли выборы. Впрочем, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже отвечал на эти выпады, отметив, что Зеленский будет оставаться президентом до конца военного положения и это прописано в Конституции и законах Украины.