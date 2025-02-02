Как выглядит самое необычное здание в Киеве и где его можно найти (фото)

Уникальное архитектурное решение

Одна из самых интересных и необычных построек Киева – это "летающая тарелка" на Лыбедской. Этот амбициозный проект был реализован в далеких 1970-х годах, но дом-тарелка и сегодня оставляет простор для воображения и выделяется на фоне типичной столичной застройки.

Здание на Лыбедской — это один из немногих уцелевших образцов советского модернизма в столице. "Телеграф" рассказывает читателям об этом уникальном для своего времени объекте и показывает, где его можно найти в Киеве.

История строительства необычного дома-тарелки

Здание было построено в 1971 году по проекту архитекторов Флориана Юрьева и Льва Новикова. Опоры конструкции специально спрятали, чтобы сложилось впечатление, что конструкция зависла в воздухе.

Изначально "летающая тарелка" была частью Института научно-технической и экономической информации. За проект его авторов наградили премией Госстроя СССР "За новаторство в архитектуре".

Здание в форме тарелки — это классический советский модернизм представленый космическим футуризмом. В помещении в советские времена находился кинозал с фресками.

Конференц-зал имеет прекрасную акустику и, по замыслу, здесь должны были проходить яркие концерты.

Этот проект считался передовым – в строительстве применяли легкие конструкции и свободную планировку, что позволило "тарелке" зависнуть в пространстве.

Однако здание не стало уникальным концертным залом и здание было отдано под Институт научно-технической информации, а часть помещений заняли архивы КГБ. Также здесь работало полиграфическое предприятие.

В 90-х годах криша здания начала понемногу облущиваться и нуждаться в ремонте, а в 2012 году его передали Фонду госимущества. В 2017 году, упомянутый фонд таки предоставил здание института в аренду на 50 лет. Арендатором оказался известный столичный застройщик Вагиф Алиев, который открыл рядом торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

В 2015 году появились планы постройки нового торгового центра "Ocean Mall" вплотную к зданию, а по некоторым планам, поглощая его.

Эта новость всколыхнула общественность и активисты выступили против того, чтобы "тарелка" стала частью торгово-развлекательного центра. Тогда бизнесмен, арендующий здание, пообещал не делать из архитектурного объекта торговый центр.

В июле 2020 года началось восстановление покрытия на крыше строения, а в октябре Министерство культуры и информационной политики внесло здание в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

Где находится "Летающая тарелка" в Киеве

Адрес: ул. Антоновича, 180 (неподалеку от станции метро "Лыбедская")

Дом-тарелка на Лыбедской

Напомним, еще одна из самых интересных и оригинальных построек Киева – это гостиница "Салют" в Печерском районе столицы. Этот амбициозный проект был реализован в далеком 1984 году, но отель до сих пор принимает посетителей.

"Салют" — это яркий образец советского футуристического модернизма. Однако мало кто догадывается о том, что этот 7-этажный отель изначально должен был иметь 18 этажей, не считая завершающей конструкции. Высота объекта была значительно "урезана" по очень интересной и необычной причине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что одним из самых необычных и запоминающихся объектов в столице однозначно является Шоколадный дом на Липках, который был построен в 80-х годах XIX века.