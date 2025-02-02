Мужчины с этими именами всегда добиваются успеха (список)

Среди носителей этих имен есть множество успешных украинцев

Не секрет, что каждое имя может наносить свой отпечаток на личность человека. По своему окружению можно заметить, что многие носители конкретного имени могут быть склонны к педантизму или истерикам. А носители других имен наоборот всегда добиваются желаемого.

"Телеграф" составил список из шести мужских имен, носители которых чаще других становятся успешными.

Александр. Это греческое имя значит "защитник", и его часто носят руководители или лидеры. Также это самое распространенное мужское имя в Украине (зарегистрировано 1,57 млн носителей). Владимир. Это старое славянское имя, которое буквально значит "тот, что владеет миром". Яркий носитель этого имени — президент Владимир Зеленский. Кроме него, его носит еще 1,17 млн украинцев. Андрей. Значение этого имени — "мужественный". Обычно Андреи отличаются решительностью и результативностью. Почти 630 тысяч украинцев носят это имя. Имя Максим с латинского значит "самый великий", и во многом оно определяет судьбу и носителей этого имени. В Украине таких почти 169 тысяч. Богдан — красивое и очень старое славянское имя, которое можно трактовать как "Богом данный". Богданы часто очень творческие, креативные и сильные духом люди. В Украине таких зарегистрировано более 120 тысяч человек. Ярослав. Это еще одно старое славянское имя, которое значит "тот, что ярый славой". Ярославы отличаются способностью вести за собой людей, и в Украине более 120 тысяч носителей этого имени.

Но помните, что только сам человек определяет свою судьбу, а не его имя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, носители каких имен — прирожденные защитники.