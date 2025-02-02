Зато без ГМО. В магазине Днепра нашли сыр с "сюрпризом"

Товар с неприятным "сюрпризом" обнаружили в одном из магазинов в Днепре

В Украине на полках продуктовых магазинов и супермаркетов нередко можно встретить сыр с плесенью. Это может быть не только продукт фабричного производства, но также и бракованный.

Об одном из таких случаев сообщают Telegram-паблики Днепра. Местный житель купил сыр в супермаркете "Варус" на улице Рабочая.

На фото было указано, что сыр "без ГМО". В то же время видно, что сыр облуплен плесенью.

В комментариях к публикации пользователи не скрывали эмоций.

"Рататуй бы оценил", "Для быдла сойдет", "Пересматривать нужно и вовремя утилизировать", "Зато без ГМО", "Хлеб, колбаса, сыр — все с плесенью. Элитный магазин", "Вы еще не видели, из чего хлеб делают", "Люди, которые живут в оккупации, и не такое едят", "Тоже новость нашли. Срежьте плесень и ешьте дальше", — такие встречались комментарии.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в супермаркете Ивано-Франковска обнаружили вишневый пончик с пулей.