Трамп подписал приказ о тарифах против Китая, Канады и Мексики: в Белом доме сообщили подробности

От новой политики может пострадать американский мелкий бизнес и обычные потребители

Президент США Дональд Трамп подписал приказ ввести пошлины в размере 25% на весь импорт из Мексики и Канады, а также пошлины в 10% на весь импорт из Китая. Тарифы начнут действовать с 4 февраля и будут оставаться в силе до окончания действия "чрезвычайного положения" в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. В частности, на канадские энергоносители пошлины установлены в 10%, а на мексиканские – без исключений, в размере 25%.

В Белом доме отметили, что пошлины будут оставаться в силе до момента, "пока кризис не смягчится". При этом не указаны подробности относительно того, какие действия должны предпринять Китай, Канада и Мексика, чтобы получить отмену тарифов; все, что заявили в Белом доме – никаких исключений из тарифов не будет.

От новой политики может пострадать американский мелкий бизнес и обычные потребители, поскольку отменяется освобождение от пошлин мелких посылок стоимостью до 800 долларов США, отправляемых из Канады. Тарифы вступают в силу и начинают собираться с 12:01 по восточному времени (05:01 по Гринвичу). Однако все импортные товары, загруженные на суда или транзитный транспорт до 12:01 по восточному времени (05:01 по Гринвичу) 1 февраля, будут освобождены от новых пошлин.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что будет использовать пошлины для повышения доходов, сокращения торгового дефицита Америки и возвращения промышленности в страну. Он обещал взимать от 10 до 20% со всех импортируемых товаров, а также установить пошлины до 60% для Китая. После победы на выборах в ноябре он также пригрозил ввести 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики – двух крупнейших торговых партнеров США.