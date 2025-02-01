В Полтаве произошло землетрясение? Все подробности сейсмической активности (обновлено)

Толчки ощутили в нескольких районах

В Полтаве, где утром российская ракета попала в многоэтажку, вечером 1 февраля горожане почувствовали странные толчки. Речь идет о землетрясении.

Об этом сообщает "Суспільне". В Государственной службе чрезвычайных ситуаций уже подтвердили информацию.

"По данным Главного центра специального контроля, в Полтавской области произошло землетрясение. В 18:21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67", — говорится в сообщении.

Карта землетрясений в Украине

Отмечается, что толчки были зафиксированы на глубине 3 км. По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не последовало.

"Землетрясение в Полтаве. Подземные толчки несколько минут назад почувствовали в нескольких районах города", — пишут местные паблики.

Добавим, что официально портал сейсмического мониторинга не писал о новом землетрясении в Полтаве.

По их данным, последнее землетрясение в Полтаве произошло 9 ноября 2024 в 20:30. Его сила составляла 3 балла по шкале Рихтера.

Заметим, что землетрясения оценивают по 12-балльной системе. От 1 до 5 баллов – почти неощутимое землетрясение, от 5 до 7 баллов – на верхних этажах многоэтажек качаются люстры, от 7 до 9 баллов – по стенам домов возникают трещины, от 9 до 12 баллов – дома разрушаются.

Напомним, что в воскресенье, 19 января, во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Ялтинском районе. Сообщалось, что жители Ялты почувствовали толчок и некоторые из них подпрыгивали с кроватей. Затем последовало еще шесть толчков, так называемых "афтершоков".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 7 января утром в отдаленном тибетском регионе в Китае произошло мощное землетрясение. Его сила достигла 7,1 балла по школе Рихтера. Было много погибших и пострадавших.