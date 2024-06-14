Депутаты "Евросолидарности" в войну продолжают платить налоги в российский бюджет, - эксперт

Депутат Кременчугского городского совета от "Европейской солидарности" Виталий Котляр является совладельцем зарегистрированной в 2014 году российской компании ООО "Дормаш групп". Фирма Котляра также была замечена на мероприятиях в оккупированном Крыму, где ее представители обсуждали с россиянами повышение энергоэффективности оккупированного полуострова. Об этом рассказывает блогер и политический эксперт Сергей Иванов.

"Виталий Котляр депутат от "Евросолидарности" Кременчугского городского совета сотрудничает с государством-агрессором. В частности, Котляр задекларировал часть корпоративных прав в компании "Дормаш Групп", работающей в России. Депутат Порошенко владеет половиной корпоративных прав в этой компании", — рассказывает Сергей Иванов, приводя данные из реестра деклараций НАПК.

По информации Иванова, офис компании Котляра находится в российском Белгороде. Также, сообщает эксперт, весной 2017 года компания депутата Порошенко приняла участие в выставке в оккупированном Симферополе, где вместе с оккупантами представители фирмы обсуждали повышение энергоэффективности Крыма.

"В связи с этим у меня есть предложение Петру Алексеевичу. Как выяснилось, у вас есть прекрасная талантливая и, главное, богатая команда, которая дает деньги агрессору за убийство украинцев. Не будет ли логичным попросить ваших депутатов перечислять средства на ВСУ, а не на армию России? Может, это как-то упростит всю схему? Они не будут греть окупантов, поэтому и собирать нужно будет поменьше. Потому что выходит, что пока вы "передаете на фронт дроны", ваши преспешники оплачивают агрессору ракеты, которыми бомбят украинские города", – резюмирует Иванов.

Как сообщалось ранее, Порошенко было объявлено подозрение в государственной измене. Его подозревают в том, что он при содействии руководства России в 2014-2015 годах поддерживал деятельность террористических организаций, потому что Украина отказалась от угля из ЮАР в пользу угля с предприятий на оккупированных территориях, платя деньги за уголь террористам из ОРДЛО.

Ранее задержанный правоохранителями лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подтвердил организованную схему с углем из ОРДЛО и рассказал детали.

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовал эту схему", — заявил тогда Медведчук.