Депутати "Євросолідарності" у війну продовжують платити податки до російського бюджету, — експерт

Депутат Кременчуцької міської ради від "Європейської солідарності" Віталій Котляр є співвласником зареєстрованої у 2014 році російської компанії "ООО "Дормаш групп"". Фірма Котляра була також помічена на заходах в окупованому Криму, де її представники обговорювали із росіянами підвищення енергоефективності окупованого півострова. Про це розповідає блогер та політичний експерт Сергій Іванов.

"Віталій Котляр депутат від "Євросолідарності" Кременчуцької міської ради спрівпрацює з державою-агресором. Зокрема, Котляр задекларував частину корпоративних прав у компанії "Дормаш Групп", яка працює в росії. Депутат Порошенка володіє половиною корпоративних прав у цій компанії", — розповідає Сергій Іванов, наводячи дані з реєстру декларацій НАЗК.

За інформацією Іванова, офіс компанії Котляра знаходиться у російському Бєлгороді. Також, повідомляє експерт, навесні 2017 року компанія депутата Порошенка брала участь у виставці в окупованому Сімферополі, де разом з окупантами представники фірми обговорювали підвищення енергоефективності Криму.

"У зв'язку з цим в мене є пропозиція до Петра Олексійовича. Як з’ясувалося, у вас є прекрасна талановита і, головне, заможна команда, яка дає гроші агресору за вбивство українців. Чи не буде логічним попросити ваших депутатів перераховувати кошти на ЗСУ, а не на армію росії? Можливо, це якось спростить всю схему? Вони не будуть гріти окупантів, тож і збирати треба буде трохи менше. Бо виходить, що поки ви "передаєте на фронт дрони", ваші посіпаки оплачують агресору ракети, якими бомблять українські міста", – резюмує Іванов.

Як повідомлялось раніше, Порошенку була оголошена підозра у державній зраді. Його підозрюють в тому, що він за сприяння керівництва рф у 2014—2015 роках підтримував діяльність терористичних організацій, бо Україна відмовилась від вугілля з ПАР на користь вугілля з підприємств на окупованих територіях, сплачуючи гроші за вугілля терористам з ОРДЛО.

Раніше, затриманий правоохоронцями лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук підтвердив організовану схему з вугіллям з ОРДЛО та розповів деталі.

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", — заявив тоді Медведчук.