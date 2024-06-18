В Киев прибыла спикер литовского парламента, — Елена Кондратюк

В Украину с официальным визитом прибыла Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Об этом сообщила в своем Facebook вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Она встретила Викторию Чмилите-Нильсен на киевском вокзале.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений!" – отметила Елена Кондратюк.

Предполагается, что литовская делегация пробудет в Украине два дня. Предусмотрены встречи Виктории Чмилите-Нильсен на самом высоком уровне.