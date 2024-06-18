До Києва прибула спікерка литовського парламенту, — Олена Кондратюк

В Україну з офіційним візитом прибула Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Про це повідомила у своєму Facebook віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Вона зустріла Вікторію Чміліте-Нільсен на київському вокзалі.

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!" — зазначила Олена Кондратюк.

Передбачається, що литовська делегація пробуде в Україні два дні. Передбачені зустрічі Вікторії Чміліте-Нільсен на найвищому рівні.