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До Києва прибула спікерка литовського парламенту, — Олена Кондратюк

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Вікторія Чміліте-Нільсен та Олена Кондратюк Новина оновлена 18 червня 2024, 08:52
Вікторія Чміліте-Нільсен та Олена Кондратюк. Фото ELTA / ANDRIUS UFARTAS

В Україну з офіційним візитом прибула Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Про це повідомила у своєму Facebook віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Вона зустріла Вікторію Чміліте-Нільсен на київському вокзалі.

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!" — зазначила Олена Кондратюк.

Передбачається, що литовська делегація пробуде в Україні два дні. Передбачені зустрічі Вікторії Чміліте-Нільсен на найвищому рівні.