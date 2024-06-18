До Києва прибула спікерка литовського парламенту, — Олена Кондратюк
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В Україну з офіційним візитом прибула Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.
Про це повідомила у своєму Facebook віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.
Вона зустріла Вікторію Чміліте-Нільсен на київському вокзалі.
"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!" — зазначила Олена Кондратюк.
Передбачається, що литовська делегація пробуде в Україні два дні. Передбачені зустрічі Вікторії Чміліте-Нільсен на найвищому рівні.