"Это всегда проблема": Дуда не в восторге от решения США о помощи Украине, Зеленский с ним уже поговорил

Западные страны производят слишком мало оружия

Президент Польши Анджей Дуда считает проблематичным решение США о том, чтобы Украина имела приоритет в поставках ракет относительно систем противовоздушной обороны Patriot перед другими странами-заказчиками. В то же время президент Украины Владимир Зеленский провел с ним телефонный разговор, на котором поднимался вопрос поддержки западных партнеров.

Об этом пишет Radio Zet и украинский глава в своем Telegram.

"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии. Однако помните, что нас защищают, среди прочего, сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", – сказал Дуда.

По его словам, эта ситуация демонстрирует, что западные страны производят слишком мало оружия. Он отметил, что в течение многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено.

"Сейчас когда есть, например, спрос на боеприпасы, склады пустые. И это огромная проблема сегодня, нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепи поставок, нужно смотреть на то, что мир изменился", — добавил польский лидер.

В то же время Зеленский провел телефонный разговор с Дудой, во время которого поблагодарил его за активную поддержку Саммита мира. Они также обсудили его результаты и договорились продолжить работу с другими странами над присоединением к итоговому коммюнике.

"Мы также отметили плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения о безопасности в рамках декларации G7 и обсудили региональные вызовы безопасности", — сказал президент Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что на Саммите мира Дуда жестко прошелся по Александру Лукашенко, самопровозглашенному президенту Беларуси.