"Є нова стратегія": у США розповіли, що допоможе Україні перемогти РФ, однак є і проблема

РФ заважає Україні відновлювати економіку

Аби зупинити Росію і позбавити її можливості просуватись на сході України треба застосовувати певну стратегію. Зокрема нашій державі треба використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати якмога більше економічних збитків агресору.

Про це розповів у Вашингтоні помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О’Браєн, пише Укрінформ.

"Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху",- каже О'Браєн.

Він наголошує, що це передбачає позбавлення Росії можливості використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати економіку. Але це буде можливим лише за достатнього забезпечення українців засобами ППО та іншими озброєннями, аби вони могли вести свою боротьбу впродовж тривалого періоду.

"Тоді виникне момент, коли Росія має задуматися, чи може вона просуватися далі", — додав помічник Держсекретаря.

Водночас, за його словами, визначення успіху України також полягає в тому, щоб вона зрештою могла контролювати свої міжнародно визнані кордони.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда не в захваті від рішення США щодо допомоги Україні. За його словами, надання нашій державі пріоритету у питанні постачання зброї проблематичне.

Раніше "Телеграф" писав, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував військову місію НАТО в Україні, але є вагомий нюанс.