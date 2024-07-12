"Президент Украины Путин": Байден оскандалился, когда приглашал Зеленского на сцену саммита НАТО (видео)

Байден скандально оговорился, но довольно быстро исправил ошибку

Президент США Джозеф Байден оговорился, когда приглашал президента Украины Владимира Зеленского на сцену на саммите НАТО, где украинский глава государства должен был произнести речь. Байден случайно назвал Зеленского "президентом Украины Путиным".

Видео опубликовал ряд мировых СМИ. Отмечается, что Байден поначалу не очень понял, что он оговорился – в конце своей речи он решил пригласить для выступления Зеленского, но что-то пошло не так.

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который имеет столько же смелости, как и рвение. Дамы и господа, президент Путин", — сказал он, показывая на Зеленского.

Впрочем, Байден, как только понял, что он сказал, довольно быстро исправил ошибку. Американский президент с грустью сказал, что его оговорка – это последствия войны в Украине, поскольку все мнения присутствующих сейчас заняты тем, как противостоять российскому диктатору. После этого Байден снова пригласил Зеленского, уже как положено. Украинский президент отреагировал на оговорку лидера США достойно – не только не стал акцентировать внимание на этом, но и пошутил "Я лучше [Путина]", выходя к микрофону.

Ранее "Телеграф" писал, что на фоне опасений, что в США выборы может выиграть кандидат республиканцев Дональд Трамп, в странах НАТО появился еще один повод. В этот раз прозвучало предположение о том, что президент Джо Байден в случае победы может просто не дожить до конца новой каденции.

Также, как сообщал "Телеграф", ранее Байден во время общения с сотрудниками предвыборной кампании и встреч с законодателями и губернаторами-демократами подтвердил готовность продолжать предвыборную гонку. Он попросил своих поклонников "вложить несколько долларов", чтобы помочь победить его соперника от республиканцев Дональда Трампа.