После покушения в Пенсильвании: Портников рассказал, как изменились шансы на победу у Трампа и Байдена

Вокруг инцидента масса конспирологических предположений

Шансы победить на президентских выборах в США для Дональда Трампа, покушение на которого произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании, не изменились. Равно как и не изменились они для Джо Байдена.

Такое мнение высказал украинский публицист и журналист Виталий Портников в комментарии "Телеграфу". По его словам, инцидент с покушением ничего не изменил.

"Такие шансы как были, так и остаются. Что у первого, что у второго", — уверен Портников.

В то же время на вопрос о том, насколько серьезны разговоры о том, что покушение спланировал сам Трамп и могут ли быть причастны к этому Россия или Китай, журналист отказался отвечать, отметив, что не комментирует конспирологические догадки.

Что касается того, как следует реагировать Украине на события, произошедшие в США, то, по мнению Портникова, президент Украины Владимир Зеленский уже сделал все, что было необходимо.

Напомним, лидер Украины отреагировал на покушение словами о том, что подобное насилие не имеет оправдания и места в мире. Глава государства был поражен информацией о стрельбе в бывшего президента США, а ныне кандидата Дональда Трампа и добавил, что "с облегчением узнал, что Дональд Трамп теперь в безопасности" и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как мировые лидеры прокомментировали покушение на Трампа. Россия отличилась и здесь.