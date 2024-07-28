В Бундестаге призвали позволить Украине бить вглубь РФ, чтобы прекратить ракетный террор

Террористические атаки РФ на Украину, которые направлены в том числе на разрушение гражданских объектов и убийство мирного населения, показывают всю суть российского режима. Страны НАТО, которые недавно посетили саммит в Вашингтоне, должны дать мощный ответ Путину — максимально усилить ПВО Украины и позволить украинским военным уничтожать военные цели на территории России.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от партии "Зеленых" Себастьян Шефер.

"Теракт, совершенный в понедельник (речь идет о ракетной атаке РФ на Киев, в том числе детскую больницу "Охматдет" 8 июля 2024, в результате которой погибли 33 человека, из них 5 детей, и 121 человек получил ранения — ред.), еще раз показал характер российского режима. Это чистый терроризм. Нападение на детскую больницу показывает всю жестокость российского диктатора и его сторонников. Я полагаю, что это было приветствие саммиту НАТО. И я искренне верю, что страны НАТО дадут очень сильный ответ Путину и России, потому что только так мы сможем прийти к миру. Россия должна отвести свои войска. Россия должна прекратить нападения. Мы (страны Запада — ред.) должны сделать украинское небо безопасным", — отметил немецкий депутат.

"Я с облегчением услышал, как президент Байден объявил о поставке Украине новых систем Patriot. Я очень рад, что Германия прилагала действительно огромные усилия и не пасла задних, когда речь шла о ПВО Украины. Единственный ответ, который возможен (на совершенный РФ варварский теракт — ред.) — дополнительная поддержка Украины. Нужны истребители F-16 как можно скорее и нам нужно закрыть небо над Украиной. Мы должны позволить нашим украинским друзьям уничтожать базы, с которых стартуют самолеты российского террористического режима. И мы должны позволить нашим украинским друзьям уничтожать ракеты на территории России и в Крыму до того, как они стартуют", — подвел итог член Бундестага.

Ранее депутат румынского парламента от партии "Союз спасения Румынии" Катэлин Тэнице призвал Европейский Союз наконец-то позволить Украине использовать свое оружие на территории РФ, чтобы остановить войну или хотя бы стабилизировать ситуацию. В противном случае нечто плохое может произойти уже с самими странами Евросоюза.