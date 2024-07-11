Венгрия снова против? Сийярто сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Сийярто рассказал, почему Венгрия согласилась подписать декларацию саммита НАТО

В Венгрии считают, что членство Украины в НАТО якобы невозможно, поскольку существует риск прямого конфликта с российскими террористами. Не удивительно, что очередное антиукраинское заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгерского министра процитировал спикер венгерского правительства Золтан Ковач. По словам Ковача, Сийярто заявил, что у НАТО якобы возникают "противоречия" из-за вопросов Украины.

"Он отметил противоречия в подходе НАТО, отметив, что, хотя некоторые лидеры предлагают более тесные связи, они знают, что полноправное членство невозможно", — написал он.

Кроме того, Сийярто рассказал, почему Венгрия согласилась подписать декларацию саммита НАТО. Оказывается, Будапешт уже готовится блокировать вступление Украины, поскольку венгерский министр признал – главным для Венгрии было условие об единогласном принятии Украины в НАТО в будущем.

"Он также раскритиковал изменение критериев хорошего союзника по НАТО, которые теперь, похоже, включают в себя поддержку Украины, а не фокус на коллективной обороне и внутренней силе", — добавил Ковач.

Как сообщалось ранее, генсек организации Йенс Столтенберг назвал пять элементов "моста в НАТО" для Украины. При этом он добавил, что пока в Украине идет война, о вступлении в Альянс речь не идет.

Напомним, агентство AFP со ссылкой на собственные источники сообщило, что на саммите в Вашингтоне лидеры НАТО вряд ли сделают официальное приглашение стать членом Альянса.