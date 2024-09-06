"Це необхідно": Орбан зробив чергову "миротворчу" заяву щодо України

Він все ще намагається грати роль миротворця в російсько-українській війні

Президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін можуть зустрітись. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що це потрібно для закінчення війни.

Свою чергову "миротворчу" ідею Орбан запропонував на економічному форумі в італійському місті Черноббіо. Повідомляє Politico.

Відповідаючи на запитання, чи можлива зустріч Путіна і Зеленського, угорський прем'єр сказав: "Звичайно. Вона необхідна! … Перше питання – це комунікація. Якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою".

За словами угорського політика, у нього "добрі стосунки" з українським президентом – навіть після того, як він після цього вирушив до Москви для переговорів із Володимиром Путіним.

Тут варто додати, що після його візиту у РФ, в Україні відреагували та заявили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

Також додамо, що у перші тижні головування Угорщини в Раді Європейського Союзу Орбан намагався представити себе як "миротворця", здійснивши візити до України та Росії, а згодом Китаю.

Раніше "Телеграф" писав, що Сійярто зробив заяву щодо членства України в НАТО.