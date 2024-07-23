Боррель не исключил присутствия России на втором саммите мира: но назвал важное условие

Евросоюз поддерживает единый мирный план, благодаря которому возможно окончание войны – мирную формулу президента Украины Владимира Зеленского

Россия может присутствовать на втором Глобальном саммите мира. Однако его проведение будет базироваться на нормах международного права, а не на прихотях российского диктатора Владимира Путина.

Об этом после заседания Совета министров Европейского Союза по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Укринформ". Боррель не исключил, что саммит проведут осенью и что там будет Россия.

"Мы уже сказали то, что было сказано, — следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите — это предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, понятно, мы должны надеяться на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа", — подчеркнул он.

Боррель добавил, что европейские министры уже обсудили план действий после первого мирного саммита. Они согласны с тем, что нужно привлечь представителей наибольшего числа стран. В то же время, Евросоюз поддерживает единый мирный план, благодаря которому возможно окончание войны – мирную формулу президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и украинских военнопленных подписали 78 государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что о втором саммите мира сказал Зеленский. Он ответил, видит ли смысл в приглашении представителей России и кто с российской стороны может присутствовать на конференции.