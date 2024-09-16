"Потрібно бути реалістами": у Нідерландах розповіли, чи закінчиться війна у 2025 році

Нідерланди готуються до довготривалої підтримки України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс заявив, що не бачить закінчення війни в Україні у 2025 році. Водночас він сказав, що його країна готується до довготривалої підтримки Києва.

Про це Рубен Брекелманс сказав в інтерв’ю для литовського ЗМІ LRT. Також він додав, що, попри затримки в постачанні ППО для України, Нідерланди мають надавати більше допомоги.

Відповідаючи на запитання про можливі терміни завершення війни, Брекелманс заявив, що "не думає, що війна закінчиться цього року, і не думає, що вона закінчиться наступного року". Він також підкреслив, що ситуація на полі бою в Україні дуже складна.

"Це означає, що ми повинні робити більше, але ми також не повинні занадто завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт", – вважає Брекелманс.

За словами глави Міноборони Нідерландів, це означає збільшення підтримки Україні з урахуванням довгострокових перспектив, щоб європейці були готові довго підтримувати Україну, та щоб в них не було марних очікувань щодо швидкої перемоги.

Також міністр оборони Нідерландів зазначив, що Росія зараз є могутньою.

Він заявив: "Ми бачимо на полі бою, що вони можуть вести цю війну з такою інтенсивністю дуже довго. Звичайно, якщо ви подивитеся на оцінки того, що зможе виробити російська військова промисловість і кількість людей, які вона зможе мобілізувати, то ці цифри дійсно величезні".

Пан Рубен додав, що країни Європи повинні серйозно ставитись до російської загрози.

Раніше "Телеграф" публікував різкі вислови в сторону Путіна британського дипломата.