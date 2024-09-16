Все еще боятся Путина? В США сделали заявление о разрешении ударов вглубь России

Встреча Байдена и Стармера не принесла ничего нового

Несмотря на громкие заявления Министра иностранных дел Великобритании, Украина все еще не может бить вглубь России, поскольку не получила необходимого разрешения от западных союзников. В частности, США до сих пор боятся эскалации из РФ и воздерживаются от заявлений по теме ударов по стране-агрессорке.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время ежедневной пресс-конференции. Чиновник прокомментировал результаты встречи между Президентом США Джоном Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"У меня нет никаких заявлений об ограничениях на использование дальнобойных ракет", — заявил он.

В то же время Миллер заверил, что сотрудничество с Украиной по военной поддержке будет продолжено и в частности, будет решен вопрос предоставления Киеву "ресурсной и разведывательной поддержки".

Как пишет The Economist, решение США не менять политику по ударам по России связано с тем, что Байден опасается эскалации конфликта и не хочет рисковать возможной будущей "перезагрузкой" отношений с Москвой. Именно поэтому руководство Америки постоянно меняет причину отказа в разрешении использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, при каком условии США позволят Украине бить своими ракетами вглубь РФ.