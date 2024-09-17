"Это явный признак": эксперт раскрыл суть решения Путина увеличить численность своей армии

Уже сейчас армия РФ испытывает проблемы из-за нехватки техники

Решение президента России Владимира Путина увеличить численность армии РФ до 1,5 млн человек говорит о проблемах, которые она испытывает. Глава Кремля принял решение вести войну долго, но за счет "мясных штурмов", так как техники у них не хватает.

"То есть, Путин принял окончательное решение воевать в долгую, но мясом. Давайте здраво, что такое 1,5 млн тел? Это 1 875 БТГр. Для того, чтобы БТГр эффективно выполняла боевые задачи для её комплектования нужна штатная комплектация техникой. В частности, чтобы укомплектовать 1 875 БТГр штатно танками, необходимо 20 625 ОБТ. Чтобы штатно укомплектовать ББМ (БМП/БМД/БТР и т.д.) необходимо 61 875 ед. Такого количества танков у России и близко нет, а такого количества ББМ не было даже в составе советской армии!", — пояснил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что уже сейчас армия РФ испытывает проблемы в связи с нехваткой техники. Она заканчивается на складах, арсеналах и центрах хранения, где хранилась со времен СССР.

"То есть, воевать в ближайшее время Россия будет в полном смысле слова маршевыми батальонами – батальон, состоящий исключительно из пехоты с минимальной комплектацией механизированной компонентой", — пишет Коваленко.

В связи с этим, отмечает он, Силам обороны Украины уже сейчас необходимо готовиться к вражеским штурмам с большим количеством живой силы противника. Ее нужно уничтожать не точечно, а массово. Одно из решений — применение кассетных боеприпасов и средств, поражающих большие площади. Есть необходимость в таких FPV-дронах, которые будут детонировать в воздухе над группой противника, при чем их поражающие элементы, будут распределяться по площади.

"Указ Путина об увеличении армии – это явный признак исчерпания запасов техники и осознания надвигающегося кризиса 2025 года с компенсацией механизированных потерь. Но, при правильном подходе, решение воевать количеством лишь ускорит крах РОВ (российских оккупационных войск, — ред.)", — резюмировал Коваленко.

Напомним, Владимир Путин распорядился увеличить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тысяч человек. С 1 декабря 2024 года численность армии РФ вырастет на 180 тысяч. Количество военнослужащих вырастет до 1,5 млн человек. В прошлый раз Путин увеличивал численность армии в декабре 2023 года на 170 тысяч человек.

Как сообщал "Телеграф", согласно исследованию The Wall Street Journal, в войне России против Украины за два с половиной года погибло и пострадало уже почти миллион человек. Она стала крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.