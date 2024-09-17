"Путин осознает": Столтенберг оценил возможные последствия ударов по России

Он напомнил об оружии из Северной Кореи и Ирана

Предоставление Украине разрешения применять дальнобойные ракеты для ударов в глубь России не станет "красной линией". Россия не пойдет на прямой конфликт с НАТО.

Об этом в интервью The Times заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, предоставление разрешения на использование такого оружия является делом отдельных стран, а не НАТО.

"Это решение для отдельных союзников. Я приветствовал тот факт, что союзники сняли или ослабили ограничения использования оружия", — сказал Столтенберг.

Он заявил, что поддерживает таких союзников как Великобритания и Франция, которые поддержали предоставление Киеву разрешения на использование ракет большой дальности, таких как британские Storm Shadows, для ударов по России. В то же время генсек НАТО заверил сомневающихся, что использование ракет большой дальности не втянет НАТО в конфликт с Россией.

По его мнению, неправильно говорить, что союзники по НАТО будут стороной конфликта, если разрешат использовать оружие против законных целей на территории России. Столтенберг подчеркнул, что Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку, и поставляют ракеты и беспилотники России, не становясь прямой стороной конфликта.

Он отверг предупреждение президента России Владимира Путина о том, что использование ракет будет "красной линией", которая поставит Россию "в состояние войны" с НАТО. Генсек НАТО напомнил, что "уже было много красных линий, объявленных Путиным ранее, и он не пошел на эскалацию, подразумевая также непосредственное вовлечение союзников в НАТО в конфликт".

"Он этого не сделал, потому что осознает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире. Они также отдают себе отчет в том, что ядерное оружие, ядерную войну нельзя выиграть. И мы несколько раз четко объясняли ему это", — отметил Столтенберг.

Напомним, CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных западных чиновников сообщила, что Великобритания уже передала на вооружение ВСУ несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Они должны помочь украинской армии в будущем контрнаступлении.