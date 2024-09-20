"Планируем использовать": в Пентагоне прокомментировали судьбу шести миллиардов на помощь Украине

Пентагон сейчас якобы не может оказывать Украине военную помощь – у него, мол, нет ничего для восстановления запасов со складов

У Соединенных Штатов есть еще 5,8 млрд долларов США на помощь Украине по программе прямых президентских полномочий, которой распоряжается президент Джозеф Байден. Планируется использовать эти деньги по назначению в полном объеме.

Об этом заявила на брифинге спикер Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что сейчас Пентагон через Конгресс США пытается продлить срок программы после завершения финансового года в Штатах.

"Мы действительно планируем использовать всю сумму, выделенную в пределах полномочий президента", – заверила она.

При этом, по словам, Сингх, Пентагон сейчас якобы не может оказывать Украине военную помощь – у него, мол, нет ничего для восстановления запасов со складов, чтобы поддерживать собственную боеготовность. Сингх обвинила в этом Конгресс США, поскольку конгрессмены долгое время не могли принять пакет помощи Украине, в который входило финансирование пополнения запасов вооружений американской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный объяснил, почему Украина не игнорирует запрет на применение оружия Западу. Нарушения могут привести к тому, что оружие перестанут давать.

При этом отмечается, что США значительно сократили объемы военной помощи Украине за последние месяцы. Пакеты вооружений стали меньше, а их стоимость значительно снизилась.