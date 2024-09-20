"Плануємо використати": в Пентагоні прокоментували долю шести мільярдів на допомогу Україні

Пентагон зараз нібито не може надавати Україні військову допомогу – він буцімто не має, чим відновити запаси зі складів

Сполучені Штати мають ще 5,8 млрд доларів США на допомогу Україні за програмою прямих президентських повноважень, якою розпоряджається президент Джозеф Байден. Планується використати ці гроші за призначенням у повному обсязі.

Про це заявила на брифінгу спікер Пентагону Сабріна Сінгх. Вона зазначила, що зараз Пентагон через Конгрес США намагається продовжити термін програми після завершення фінансового року в Штатах.

"Ми дійсно плануємо використати усю суму, виділену в межах повноважень президента", – запевнила вона.

При цьому, за словами, Сінгх, Пентагон зараз нібито не може надавати Україні військову допомогу – він буцімто не має, чим відновити запаси зі складів, щоб підтримувати власну боєготовність. Сінгх звинуватила в цьому Конгрес США, оскільки конгресмени тривалий час не могли ухвалити пакет допомоги Україні, до якого входило фінансування на поповнення запасів озброєнь американської армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий пояснив, чому Україна не ігнорує заборону на застосування зброї Заходу. Порушення може призвести до того, що зброю перестануть давати.

При цьому зазначається, що США суттєво скоротили обсяги військової допомоги Україні за останні місяці. Пакети озброєнь стали меншими, а їхня вартість значно знизилася.