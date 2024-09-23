"Пора понять реальность": президент Чехии заговорил о территориальных уступках Украины

Конец войны "будет где-то посередине"

Президент Чехии Петр Павел допускает прекращение российско-украинской войны тем, что часть территории Украины, вероятно, временно может быть оккупирована Россией. По его мнению, украинцам пора смириться с реальностью.

Об этом сообщает The New York Times. По словам бывшего высокопоставленного чиновника НАТО, а ныне чешского президента, наиболее вероятным результатом войны будет пребывание части украинской территории под контролем России. Он добавил, что эта "временная оккупация может длиться годами", а Украине стоит "реалистичнее" смотреть на текущее положение вещей.

Петр Павел считает, что конец войны "будет где-то посередине".

"Нельзя говорить об окончательном поражении Украины или России в этой войне, потому что этого просто не произойдет. Ни Москва, ни Киев не могут рассчитывать на максимальное претворение в жизнь своих целей. Для Украины это означает возвращение всех оккупированных с 2014 года земель, включая Крымом. Для России это означает уступки с украинской стороны земель, на которые претендует Кремль, включая оккупированные в 2022 году четыре региона", — заявил Павел.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Кремле заявили о "готовности ознакомиться с планом Зеленского", хотя серьезно пока его там не воспринимают.