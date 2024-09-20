Крым нужно вернуть

Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, которая была захвачена, а затем аннексирована Российской Федерацией. Поэтому ее следует вернуть субъекту, которому она принадлежит.

Об этом в интервью 24 телеканалу заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что в Крыму стоит провести "справедливый референдум" и передать полуостров под мандат ООН, Подоляк заявил, что не понимает, зачем это делать.

По мнению Подоляка, у Сикорского "работает креативная группа, генерирующая определенные идеи". В то же время, советник Офиса президента Украины не понимает, как глава МИД Польши может сам себе объяснить подобные заявления.

"Россия сейчас будет активно инвестировать в пропаганду, неформально через ООН будет контролировать данную территорию, а через 20 лет будет абстрактный референдум. Я не совсем понимаю, как это логично может объяснить сам министр", — заявил Подоляк.

Он добавил, что Россия либо проигрывает войну с Украиной, и тогда не надо ничего обсуждать, либо выигрывает и заморозит конфликт. И тогда никаких мандатов не будет, потому что Кремль никогда не согласится на это.

Ранее "Телеграф" писал, что известный коллаборант сделал громкое заявление о крымских татарах. Предатели Украины хотят запретить Меджлису говорить от их имени.