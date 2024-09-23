"Настав час зрозуміти реальність": президент Чехії заговорив про територіальні поступки України

Кінець війни "буде десь посередині"

Президент Чехії Петр Павел допускає припинення російсько-української війни тим, що частина території України, ймовірно тимчасово може бути окупована Росією. На його думку, українцям час змиритися з реальністю.

Про це повідомляє The New York Times. За словами колишнього високопосадовця НАТО, а нині чеського президента, найбільш ймовірним результатом війни буде перебування частини української території під контролем Росії. Він додав, що ця "тимчасова окупація може тривати роками", а Україні варто "більш реалістично" дивитися на поточний стан речей.

Петр Павел вважає, що кінець війни "буде десь посередині".

"Не можна говорити про остаточну поразку України чи Росії у цій війні, бо цього просто не станеться. Ні Москва, ні Київ не можуть розраховувати на максимальне втілення в життя свої цілей. Для України це означає повернення всіх окупованих з 2014 року земель, включно з Кримом. Для Росії це означає поступки з українського боку земель, на які претендує Кремль, включаючи окуповані в 2022 році чотири регіони", — заявив Павел.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Кремлі заявили про "готовність ознайомитися з планом Зеленського", хоча серйозно наразі його там не сприймають.