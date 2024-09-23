В Кремле отреагировали на "план победы" Зеленского: Песков рассказал, когда его изучат

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Кремль не воспринимает серьезно сообщения СМИ о представлении "плана победы" президентом Украины Владимиром Зеленским его коллеге Джо Байдену. И не собирается изучать этот вопрос до официальных заявлений.

Об этом пишут росСМИ, опираясь на слова пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова.

"Если и когда по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно, ее внимательно изучим ", — сказал он.

По его словам, в Кремле пока не видят веских причин анализировать план Зеленского, лишь опираясь на сообщения СМИ.

"Пока очень много разной, в том числе противоречивой и ложной информации. Мы к этому относимся очень сдержанно", — подчеркнул Песков.

Напомним, что Зеленский уже прибыл в США, где планирует показать Байдену "план победы". По данным СМИ, он не предусматривает вступление Украины в НАТО и ЕС. Этот план якобы содержит гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичны пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".

"План победы" Украины увидит не только Байден, по словам Зеленского, его получат оба кандидата на пост президента США — Камала Гаррис и Дональд Трамп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России рассказали, хотят ли переговоров с Украиной. Будущий Саммит мира по украинской формуле там назвали "ультиматумом о капитуляции".