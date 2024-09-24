Почему Украина до сих пор не бьет вглубь России: в Венгрии озвучили новый скандальный ответ

Глава МИД Венгрии считает, что ВСУ не бьют по России потому, что на Западе есть "здравомыслящие люди"

Силы обороны Украины пока что не могут бить вглубь территории Российской Федерации, поскольку это может привести к эскалации. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, она может произойти, если США разрешат Киеву использовать дальнобойное оружие по объектам в РФ.

Об этом он рассказал в интервью венгерским СМИ. На данный момент разрешение на это дают только потому, что на Западе есть "один-два здравомыслящих человека", но имена этих политиков он не назвал.

"В этом случае война может распространиться дальше по территории Украины. И тогда в опасности, в первую очередь, окажутся соседние с Украиной страны", — заявил министр иностранных дел Венгрии.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство Венгрии обвинило Польшу в якобы поддержании торговых отношений с Россией. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.