Чому Україна досі не б’є вглиб Росії: в Угорщині озвучили нову скандальну відповідь

Глава МЗС Угорщини вважає, що ЗСУ не б’ють по Росії тому, що на Заході є "розсудливі люди"

Сили оборони України поки що не можуть бити вглиб території Російської Федерації, бо це може спричинити ескалацію. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, вона може статися, якщо США дозволять Києву використовувати далекобійну зброю по об'єктам в РФ.

Про це він розповів у інтерв’ю угорським ЗМІ. Наразі дозвіл на це дають лише тому, що на Заході є "один-два розсудливі людини", але імена цих політиків він не назвав.

"У цьому випадку війна може поширитися далі територією України. І тоді в небезпеці насамперед опиняться сусідні з Україною країни", — заявив міністр закордонних справ Угорщини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд Угорщини звинуватив Польщу у нібито підтримці торговельних відносин із Росією. Про це повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.